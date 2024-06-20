Хто з українців був найбагатшим торік

Наприкінці 2022 року статки донецького бізнесмена Ріната Ахметова становили 4,2 мільярда доларів, за даними Forbes, які робили його найвищим у рейтингу серед українських мільярдерів.

До теми Мільярдери у рейтингу Forbes: які місця займають Ахметов, Пінчук та Жеваго

Водночас у 2023 році статки Ахметова дещо зросли й становили вже 5,7 мільярда доларів.

Нагадуємо! До 24 лютого 2022 року статки мільярдера оцінювали ледь не в 14 мільярдів доларів. На сьогодні олігарх володіє чималими активами у металургійній та вугільній промисловості України.

Чим володіє Рінат Ахметов Серед активів, якими володіє мільярдер, є група "Метінвест", ДТЕК, ПУМБ, футбольний клуб "Шахтар" та інші компанії. Крім того, металургійний завод "Азовсталь", який росіяни перетворили на руїни, входив до складу "Метінвест".

Яке місце посідає Ахметов у 2024 році

Попри всі фінансові втрати через повномасштабну війну Ахметов надалі очолює рейтинги найбагатшого серед українців.

За новим рейтингом від Forbes, цьогоріч мільярдер займає 785 місце у світовому списку найбагатших, а серед українських кандидатів – найперше. Його статки оцінюють в 4 мільярди доларів.

Водночас згідно із Bloomberg Billionaires Index, Ахметов займає 443 місце з 500, а його статки становлять 6,46 мільярда доларів. Зазначається, що від початку року капітал виріс на 619 мільйонів доларів.

Хто став найбагатшим у світі

За версією від Bloomberg, найбагатшою людиною у світі став бізнесмен та власник LVMH Бернар Арно. На сьогодні його статки становлять 215 мільярдів доларів, які від початку 2024 року зросли на 7 мільярдів доларів.

Друге місце у списку посідає засновник та колишній гендиректор Amazon Джефф Безос, зі статками у 198 мільярдів доларів. Вони виросли на 20,8 мільярда доларів із початку року. А трійку рейтингу замикає засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск зі 194 мільярдами доларів.

За рейтингом від Forbes, Арно також став найбагатшою людиною на планеті, але його статки оцінюють вже у 233 мільярди доларів.

Водночас на другому місці – Ілон Маск зі статками у 195 мільярдів доларів. А на третьому місці Джефф Безос, у якого капітал складає 194 мільярдів доларів.