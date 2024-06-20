Кто из украинцев был самым богатым в прошлом году

В конце 2022 года состояние донецкого бизнесмена Рината Ахметова составляло 4,2 миллиарда долларов, по данным Forbes, которые делали его самым высоким в рейтинге среди украинских миллиардеров.

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В то же время в 2023 году состояние Ахметова несколько выросло и составило уже 5,7 миллиарда долларов.

Напоминаем! До 24 февраля 2022 года состояние миллиардера оценивали чуть ли не в 14 миллиардов долларов. На сегодня олигарх владеет немалыми активами в металлургической и угольной промышленности Украины.

Чем владеет Ринат Ахметов Среди активов, которыми владеет миллиардер, есть группа "Метинвест", ДТЭК, ПУМБ, футбольный клуб "Шахтер" и другие компании. Кроме того, металлургический завод "Азовсталь", который россияне превратили в руины, входил в состав "Метинвест".

Какое место занимает Ахметов в 2024 году

Несмотря на все финансовые потери из-за полномасштабной войны Ахметов продолжает возглавлять рейтинги самого богатого среди украинцев.

По новому рейтингу от Forbes, в этом году миллиардер занимает 785 место в мировом списке самых богатых, а среди украинских кандидатов – первое. Его состояние оценивается в 4 миллиарда долларов.

В то же время согласно Bloomberg Billionaires Index, Ахметов занимает 443 место из 500, а его состояние составляет 6,46 миллиарда долларов. Отмечается, что с начала года капитал вырос на 619 миллионов долларов.

Кто стал самым богатым в мире

По версии от Bloomberg, самым богатым человеком в мире стал бизнесмен и владелец LVMH Бернар Арно. На сегодня его состояние составляет 215 миллиардов долларов, которые с начала 2024 года выросли на 7 миллиардов долларов.

Второе место в списке занимает основатель и бывший гендиректор Amazon Джефф Безос, с состоянием в 198 миллиардов долларов. Они выросли на 20,8 миллиардов долларов с начала года. А тройку рейтинга замыкает основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск со 194 миллиардами долларов.

По рейтингу от Forbes, Арно также стал самым богатым человеком на планете, но его состояние оценивают уже в 233 миллиарда долларов.

В то же время на втором месте – Илон Маск с состоянием в 195 миллиардов долларов. А на третьем месте Джефф Безос, у которого капитал составляет 194 миллиардов долларов.