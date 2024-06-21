Як "Нова Пошта" стала найкращим оператором у світі

Співвласник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк повідомив, що компанія отримала свій перший логістичний "Оскар". За його словами, суддів вразила програма "Розділені кордонами, об’єднані Новою Поштою".

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А також те, що українські компанії не припиняють своєї діяльності, розвиваються й активно беруть участь у гуманітарних проєктах під час війни та блекаутів.

"Нова Пошта" отримала свій перший логістичний Оскар!.. За нього боролись найкращі оператори планети – eBay, Royal Mail, InPost, FedEx, DPD, United States postal service, Correios та чимало інших. Інтрига трималася до самого фіналу – рішення про переможця було прийняте лише за кілька годин до офіційної церемонії нагородження. І врешті "Нову Пошту" визнано найкращим поштовим оператором у світі!,

– написав він.

Що відомо про нагороду

World Post and Parcel Awards – це найпрестижніша галузева нагорода, яка вже 25 років поспіль визнає досягнення у сфері поштових і експрес-доставок.

Попри те, що Nova Post працює в зоні бойових дій, минулого року вони збільшили свою мережу в Україні на 20%, відкрили 2 242 відділення та встановили 1 853 поштоматів, пропонуючи 27 тисяч пунктів обслуговування у більш ніж 10 тисячах населених пунктах по всій Україні, навіть у прифронтових містах,

– сказано в повідомленні про нагороду.

Цікаво! Минулого року цю премію отримала “Укрпошта”, яка перемогла ще у двох номінаціях: “Філателістична кампанія року” та “Лідер галузі”.