Как "Новая Почта" стала лучшим оператором в мире

Совладелец "Новой почты" Владимир Поперешнюк сообщил, что компания получила свой первый логистический "Оскар". По его словам, судей поразила программа "Разделенные границами, объединены Новой Почтой".

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А также то, что украинские компании не прекращают своей деятельности, развиваются и активно участвуют в гуманитарных проектах во время войны и блэкаутов.

"Новая Почта" получила свой первый логистический Оскар! За него боролись лучшие операторы планеты – eBay, Royal Mail, InPost, FedEx, DPD, United States postal service, Correios и многие другие. Интрига держалась до самого финала – решение о победителе было принято лишь за несколько часов до официальной церемонии награждения. И наконец "Новая Почта" признана лучшим почтовым оператором в мире!,

– написал он.

Что известно о награде

World Post and Parcel Awards – это самая престижная отраслевая награда, которая уже 25 лет подряд признает достижения в сфере почтовых и экспресс-доставок.

Несмотря на то, что Nova Post работает в зоне боевых действий, прошлом году они увеличили свою сеть в Украине на 20%, открыли 2 242 отделения и установили 1 853 почтоматов, предлагая 27 тысяч пунктов обслуживания в более чем 10 тысячах населенных пунктах по всей Украине, даже в прифронтовых городах,

– сказано в сообщении о награде.

Интересно! В прошлом году эту премию получила “Укрпочта”, которая победила еще в двух номинациях: “Филателистическая кампания года” и “Лидер отрасли”.