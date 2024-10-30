Їх не зупинити: "Нова пошта" відкрила перше відділення у Нідерландах

"Нова пошта" активно продовжує міжнародну експансію. Поштовий оператор відкриває для себе все нові країни.

Новий ринок

"Нова пошта" розширила свою міжнародну мережу. Як повідомив поштовий оператор, йдеться про власну кур'єрську доставку у Нідерландах.

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Це вже шістнадцята країна, де компанія почала працювати з цією послугою. Тепер клієнти можуть скористатися доставкою з України на будь-яку адресу в Нідерландах або замовити кур’єрську послугу для відправлень по країні. Крім того, доступна доставка посилок між країнами Європи.

Які посилки можна надсилати

Сервіс обслуговує як приватних осіб, так і компанії. Максимальна вага посилки може сягати 1000 кілограмів.

Доставка з України в Нідерланди триває від 4 днів, а в межах Нідерландів або між європейськими країнами – від 1 дня. Що стосується вартості, то для документів вагою до 1 кілограма це 1000 гривень, посилки до 10 кілограмів можуть обійтися у 1600 гривень, а за відправлення вагою до 30 кілограмів треба буде заплатити 2600 гривень.