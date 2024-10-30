Новий ринок

"Нова пошта" розширила свою міжнародну мережу. Як повідомив поштовий оператор, йдеться про власну кур'єрську доставку у Нідерландах.

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Це вже шістнадцята країна, де компанія почала працювати з цією послугою. Тепер клієнти можуть скористатися доставкою з України на будь-яку адресу в Нідерландах або замовити кур’єрську послугу для відправлень по країні. Крім того, доступна доставка посилок між країнами Європи.

Які посилки можна надсилати

Сервіс обслуговує як приватних осіб, так і компанії. Максимальна вага посилки може сягати 1000 кілограмів.

Доставка з України в Нідерланди триває від 4 днів, а в межах Нідерландів або між європейськими країнами – від 1 дня. Що стосується вартості, то для документів вагою до 1 кілограма це 1000 гривень, посилки до 10 кілограмів можуть обійтися у 1600 гривень, а за відправлення вагою до 30 кілограмів треба буде заплатити 2600 гривень.