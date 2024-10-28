Скільки фонд хоче інвестувати у стартапи

Фонд також готовий інвестувати в інші перспективні проєкти, повідомляє Nguoiquansat.

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З цих 150 мільйонів доларів, 100 мільйонів походять з основних інвестицій Vingroup, а ще 50 мільйонів доларів планують вкласти протягом наступних 3-5 років.

VinVentures зосереджується на молодих стартапах, особливо з в'єтнамськими засновниками, які займаються новітніми технологіями.

Цікаво! Фонд VinVentures планує розширити інвестиції в Сінгапур, Індонезію та Філіппіни. Щоб отримати фінансування, стартапи мають показувати високий темп зростання, комерційний потенціал, можливість широкого застосування технологій і досвідчену команду. VinVentures стає акціонером компаній, у які інвестує, для отримання прибутку.

Окрім фінансів, фонд інтегрує стартапи в екосистему Vingroup, що дозволяє тестувати продукти на її базі та отримувати підтримку з боку партнерів.

Зауважте! Інвестиції в технологічні стартапи є частиною стратегії Vingroup щодо становлення провідним технологічним конгломератом у В'єтнамі, підтримуючи такі проєкти, як VinBigData, VinAI, VinBrain і VinCSS