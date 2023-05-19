Масштабний збій на "Новій пошті": у компанії розповіли, що вдалося виправити

19 травня 2023, 12:22
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Джерело:

Нова пошта

Українська компанія "Нова пошта", у якій 18 травня 2023 року стався масштабний збій, повідомила про розвиток ситуацію та до чого варто готуватися клієнтам. Більше про це – читайте далі.

"Нова пошта" розповіла про масштабний збій 

Компанія повідомила на офіційній сторінці у фейсбук, що їм вдалося відновити роботу мобільного додатку, а також сервісу авторизації. Крім того, клієнти знову отримали доступ до таких послуг:

  • Створення накладних;
  • Проведення онлайн оплат;
  • Відстеження власних посилок;
  • Отримання та відправлення посилок через поштомати. 

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Відділення також тепер працюють у повному режимі. Відтак клієнти зможуть як оплатити послуги карткою та готівкою, так і отримати видачу грошових переказів чи оформлювати посилки у кредит тощо. За сервіс кур'єрської доставки знову реально розраховуватися усіма наявними способами. 

Додамо більше новин про бізнес: 

  • Компанію батьків Кейт Міддлтон викупив інших підприємець після її остаточного краху. Новим власником став Джеймс Сінклер, який володіє групою компаній;  
  • На жаль, у Росії продовжують працювати сотні міжнародних компаній. Ба більше, багато з них активно розвивають свої бізнеси в Україні. Серед них можна знайти всесвітньо відомі найменування.
Автор: Віта Свірневська