"Новая почта" рассказала о масштабном сбое

Компания сообщила на официальной странице в фейсбуке, что им удалось возобновить работу мобильного приложения, а также сервиса авторизации. Кроме того, клиенты снова получили доступ к следующим услугам:

Создание накладных;

Проведение онлайн оплат;

Отслеживание собственных посылок;

Получение и отправка посылок по почтаматам.

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Отделения также работают в полном режиме. Следовательно, клиенты смогут как оплатить услуги картой и наличными, так и получить выдачу денежных переводов или оформлять посылки в кредит и т.д. За обслуживание курьерской доставки снова реально рассчитываться всеми имеющимися способами.

Правила игры в современном бизнес-мире быстро меняются. Сегодня как никогда важно заботиться о балансе работы и отдыха, чтобы иметь силы и вдохновение покорять новые бизнес-вершины. И Škoda Karoq легко поможет с этим. С понедельника по пятницу будь на связи даже в пути посредством беспроводного подключения телефона. А в выходные смело трогайся с семьей на открытие новых мест, благодаря Off-Road режиму. И это далеко не все...

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