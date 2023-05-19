"Нова пошта" розповіла про масштабний збій
Компанія повідомила на офіційній сторінці у фейсбук, що їм вдалося відновити роботу мобільного додатку, а також сервісу авторизації. Крім того, клієнти знову отримали доступ до таких послуг:
- Створення накладних;
- Проведення онлайн оплат;
- Відстеження власних посилок;
- Отримання та відправлення посилок через поштомати.
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Відділення також тепер працюють у повному режимі. Відтак клієнти зможуть як оплатити послуги карткою та готівкою, так і отримати видачу грошових переказів чи оформлювати посилки у кредит тощо. За сервіс кур'єрської доставки знову реально розраховуватися усіма наявними способами.
Додамо більше новин про бізнес:
- Компанію батьків Кейт Міддлтон викупив інших підприємець після її остаточного краху. Новим власником став Джеймс Сінклер, який володіє групою компаній;
- На жаль, у Росії продовжують працювати сотні міжнародних компаній. Ба більше, багато з них активно розвивають свої бізнеси в Україні. Серед них можна знайти всесвітньо відомі найменування.