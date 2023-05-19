"Нова пошта" розповіла про масштабний збій

Компанія повідомила на офіційній сторінці у фейсбук, що їм вдалося відновити роботу мобільного додатку, а також сервісу авторизації. Крім того, клієнти знову отримали доступ до таких послуг:

Створення накладних;

Проведення онлайн оплат;

Відстеження власних посилок;

Отримання та відправлення посилок через поштомати.

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Відділення також тепер працюють у повному режимі. Відтак клієнти зможуть як оплатити послуги карткою та готівкою, так і отримати видачу грошових переказів чи оформлювати посилки у кредит тощо. За сервіс кур'єрської доставки знову реально розраховуватися усіма наявними способами.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все...

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