Вже 10 країна: "Нова пошта" відкрила ще одне відділення за кордоном

"Нова пошта" продовжує розширювати свої кордони. Тепер отримати посилку з України можна ще в одній сусідній країні.

Ювілейне закордонне відділення

"Нова пошта" відкрила чергове відділення за кордоном. Тепер скористатися послугами компанії можна і в Будапешті.

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Своє перше відділення в Угорщині "Нова пошта" відкрила у самому центрі Будапешта, на бульварі Терези.

Наша спільна мета – підтримувати такі ініціативи та будувати нові мости для економічного зростання та партнерства,

– заявив Іштван Балог, тимчасовий повірений у справах України.

Наразі доставити посилку з України в Угорщину коштує близько 400 гривень, за умови, що йдеться про вантаж вагою 2 кілограми. Що стосується документів, то така відправка коштуватиме 250 гривень.

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Вихід "Нової пошти" на іноземні ринки розпочався у 2022 році. Відділення компанії вже працюють в Естонії, Латвії, Литві, Молдові, Німеччині, Польщі, Румунії, Словаччині, Чехії.

Розширенню кордонів сприяє і фінансовий успіх "Нової пошти". У перші 9 місяців 2023 року прибуток компанії склав 3,2 мільярда гривень.