Юбилейное заграничное отделение

"Новая почта" открыла очередное отделение за границей. Теперь воспользоваться услугами компании можно и в Будапеште.

Интересно Прибыль немалая: в "Новой Почте" рассказали сколько заработали с начала года

Свое первое отделение в Венгрии "Новая почта" открыла в самом центре Будапешта, на бульваре Терезы.

Наша общая цель – поддерживать такие инициативы и строить новые мосты для экономического роста и партнерства,

– заявил Иштван Балог, временный поверенный в делах Украины.

Сейчас доставить посылку из Украины в Венгрию стоит около 400 гривен при условии, что речь идет о грузе весом 2 килограмма. Что касается документов, то такая отправка обойдется в 250 гривен.

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Выход "Новой почты" на зарубежные рынки начался в 2022 году. Отделения компании уже работают в Эстонии, Латвии, Литве, Молдове, Германии, Польше, Румынии, Словакии, Чехии.

Расширению границ способствует и финансовый успех "Новой почты". В первые 9 месяцев 2023 года прибыль компании составила 3,2 миллиарда гривен.