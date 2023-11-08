Сколько заработала "Новая Почта" с начала года

За первые 9 месяцев 2023 года "Новая почта" смогла заработать 3,2 миллиарда гривен. Чистый доход составил 25,7 миллиарда гривен, а операционная прибыль – 2,7 миллиарда гривен;

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Объем доставки посылок в 2023 году вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году: было доставлено 290 миллионов посылок и грузов

по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году: было доставлено посылок и грузов В течение отчетного периода было открыто 1646 новых отделений и 1800 почтоматов.

Инвестиции в развитие

Инвестиции "Новой почты" в развитие сети в Украине составили 2,4 миллиарда гривен. Компания потратила эти средства на строительство и автоматизацию сортировочных центров, расширение ИТ-инфраструктуры и открытие новых отделений, включая находящиеся на прифронтовых и деоккупированных территориях.

А что с налогами Также в компании отметили, что "Новая почта" перечислила в бюджеты всех уровней 6,4 миллиарда гривен налогов. Группа компаний "Новой почты" перечислила общее количество налогов и сборов перечисленных в бюджеты на сумму 7,8 миллиарда гривен.



Напомним, что "Новая почта" уже открыла свои отделения в Польше, Литве, Молдове, Германии, Словакии, Чехии и Румынии, а также в Латвии. В частности, на рынок Чехии и Румынии компания вышла в июне. В то время как в Латвии услуги "Новой Почты" стали доступны в конце октября. На сегодня сеть "Новой почты" состоит почти из 11 000 отделений и 14 600 почтоматов.