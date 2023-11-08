Сколько заработала "Новая Почта" с начала года
За первые 9 месяцев 2023 года "Новая почта" смогла заработать 3,2 миллиарда гривен. Чистый доход составил 25,7 миллиарда гривен, а операционная прибыль – 2,7 миллиарда гривен;
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- Объем доставки посылок в 2023 году вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году: было доставлено 290 миллионов посылок и грузов
- В течение отчетного периода было открыто 1646 новых отделений и 1800 почтоматов.
Инвестиции в развитие
Инвестиции "Новой почты" в развитие сети в Украине составили 2,4 миллиарда гривен. Компания потратила эти средства на строительство и автоматизацию сортировочных центров, расширение ИТ-инфраструктуры и открытие новых отделений, включая находящиеся на прифронтовых и деоккупированных территориях.