Скільки заробила "Нова Пошта" від початку року

За перших 9 місяців 2023 року "Нова пошта" спромоглась заробити 3,2 мільярда гривень. Чистий дохід склав 25,7 мільярда гривень, а операційний прибуток – 2,7 мільярда гривень;

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Обсяг доставки посилок у 2023 році зріс на 10% порівняно з аналогічним періодом у 2021 році: було доставлено 290 мільйонів посилок та вантажів

порівняно з аналогічним періодом у 2021 році: було доставлено посилок та вантажів Протягом звітного періоду було відкрито 1646 нових відділень і 1800 поштоматів.

Інвестиції у розвиток

Інвестиції "Нової пошти" у розвиток мережі в Україні склали 2,4 мільярда гривень. Компанія витратила ці кошти на будівництво та автоматизацію сортувальних центрів, розширення ІТ-інфраструктури та відкриття нових відділень, включаючи ті, що знаходяться на прифронтових і деокупованих територіях.

А що з податками Також у компанії зазначили, що "Нова пошта" перерахувала до бюджетів усіх рівнів 6,4 мільярда гривень податків. Група компаній "Нової пошти" переказала загальну кількість податків та зборів переказаних до бюджетів на суму 7,8 мільярда гривень.



Нагадаємо, що "Нова пошта" уже відкрила свої відділення у Польщі, Литві, Молдові, Німеччині, Словаччині, Чехії та Румунії, а також Латвії. Зокрема, на ринок Чехії та Румунії компанія вийшла у червні. Тоді як у Латвії послуги "Нової Пошти" стали доступними вкінці жовтня. Станом на сьогодні мережа "Нової пошти" складається майже з 11 000 відділень і 14 600 поштоматів.