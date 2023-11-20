Відомо, в яких країнах Європи скоро відкриється "Нова Пошта"
Джерело:Володимир Поперешнюк
Впродовж наступного року компанія "Нова Пошта" планує відкрити відділення у 18 країнах світу. А вже у листопаді цього року компанія відкриє відділення у Мілані, в Італії.
Як компанія розширюється
Зараз відділення "Нової Пошти" працюють у Польщі, Молдові, Литві, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччині, Естонії, Латвії та Угорщині. У найближчий рік компанія має намір відкрити відділення в більшості європейських країн.
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Співзасновник "Нової Пошти" Володимир Поперешнюк розповів, що менеджери з розвитку були проти оприлюднення графіку відкриття відділень.
Вони, як відповідальні люди, переймаються тим, щоб не виглядати брехунами, якщо щось піде не за планом. Це зрозуміло, бо на шляху першовідкривачів завжди є чимало перешкод і майбутнє ніколи не визначене,
— ділиться Володимир Поперешнюк.
Відповідно до графіку, щомісяця впродовж 2024 року в Європі відкриватиметься по 2-3 відділення компанії.
Розклад відкриття відділень
- Листопад 2023 — Мілан (Італія);
- Грудень 2023 — Париж (Франція);
- Лютий 2024 — Мадрид (Іспанія) та Стамбул (Туреччина);
- Березень 2024 — Софія (Болгарія) та Лондон (Велика Британія);
- Квітень 2024 — Дублін (Ірландія) та Амстердам (Нідерланди);
- Травень 2024 — Брюссель (Бельгія), а також Берн (Швейцарія), та Лісабон (Португалія);
- Червень 2024 — Любляна (Словенія) та Загреб (Хорватія);
- Липень 2024 — Афіни (Греція) та Копенгаген (Данія);
- Серпень 2024 — Гельсінкі (Фінляндія);
- Вересень 2024 — Стокгольм (Швеція) та Осло (Норвегія).