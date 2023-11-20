Відомо, в яких країнах Європи скоро відкриється "Нова Пошта"

20 листопада 2023, 17:27
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Володимир Поперешнюк

Впродовж наступного року компанія "Нова Пошта" планує відкрити відділення у 18 країнах світу. А вже у листопаді цього року компанія відкриє відділення у Мілані, в Італії.

Як компанія розширюється

Зараз відділення "Нової Пошти" працюють у Польщі, Молдові, Литві, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччині, Естонії, Латвії та Угорщині. У найближчий рік компанія має намір відкрити відділення в більшості європейських країн.

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Співзасновник "Нової Пошти" Володимир Поперешнюк розповів, що менеджери з розвитку були проти оприлюднення графіку відкриття відділень.

Вони, як відповідальні люди, переймаються тим, щоб не виглядати брехунами, якщо щось піде не за планом. Це зрозуміло, бо на шляху першовідкривачів завжди є чимало перешкод і майбутнє ніколи не визначене,
— ділиться Володимир Поперешнюк.

Відповідно до графіку, щомісяця впродовж 2024 року в Європі відкриватиметься по 2-3 відділення компанії.

Розклад відкриття відділень

  • Листопад 2023 — Мілан (Італія);
  • Грудень 2023 — Париж (Франція);
  • Лютий 2024 — Мадрид (Іспанія) та Стамбул (Туреччина);
  • Березень 2024 — Софія (Болгарія) та Лондон (Велика Британія);
  • Квітень 2024 — Дублін (Ірландія) та Амстердам (Нідерланди);
  • Травень 2024 — Брюссель (Бельгія), а також Берн (Швейцарія), та Лісабон (Португалія);
  • Червень 2024 — Любляна (Словенія) та Загреб (Хорватія);
  • Липень 2024 — Афіни (Греція) та Копенгаген (Данія);
  • Серпень 2024 — Гельсінкі (Фінляндія);
  • Вересень 2024 — Стокгольм (Швеція) та Осло (Норвегія).

 

Автор: Дарія Подвишенна