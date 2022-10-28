"Нова пошта" відновила роботу у двох деокупованих містах Донеччини

"Нова пошта" відновила роботу у двох деокупованих містах Донецької області. Мовиться про Лиман та Святогірськ, звільнені Збройними Силами України у вересні та жовтні цього року.

Зазначається, що наразі поштовий оператор працює там у форматі мобільних відділень. Фізичні представництва компанії, зокрема у Лимані, окупанти розграбували та зруйнували.

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Відновлення роботи "Нової пошти" на деокупованих територіях Донеччини

Як повідомили у пресслужбі "Нової пошти", мобільні відділення у Лимані та Святогірську працюють уже 2 тижні. За цей час компанія встигла доставити туди вже 1 500 посилок.

Зокрема, у Лимані мобільне відділення працює у будні дні з 11:30 до 13:30 на вулиці Свободи. До вторгнення російських загарбників у місто тут функціонували три представництва поштового оператора, проте зараз вони зруйновані та пограбовані.

Варто зауважити, що "Нова пошта" розпочала будівельні та ремонтні роботи, й вже через тиждень має намір відкрити у Лимані повноцінне стаціонарне відділення, яке надаватиме повний перелік послуг.

У Святогірську, своєю чергою, мобільне відділення працює у понеділок, середу та п'ятницю, з 14:30 на вулиці Шевченка, а потім до 16:00 на вулиці Зарічна, що поблизу Святогірської Лаври.

До слова, у "Новій пошті" зазначили, що через пошкоджені дороги та мости працівники компанії щоразу змушені долати 130 кілометрів в один бік замість 30 кілометрів, як це було раніше.

У мешканців звільнених міст немає питної води та продуктів, а тому закликаємо долучитися до нашої ініціативи та надсилати необхідні їм ліки та їжу тривалого зберігання за рахунок "Нової пошти",

– закликали у компанії.

Додамо, що жителям деокупованих територій Донбасу наразі доступне відправлення та отримання посилок вагою до 10 кілограмів.