NovaPay готується до запуску програми кредитувань: кому вона буде доступна
Джерело:Економічна правда
NovaPay розширює свій спектр послуг. Тепер цей сервіс зможе здійснювати кредитування малого та середнього бізнесу.
Кому доступна ця послуга
Кредитування від NovaPay буде доступне ФОПам. Як повідомили у керівництві сервісу, ідея в тому, щоб допомогти підприємцям, які є резидентами України.
Читайте також Продаж чіпів та інших товарів до Росії буде під забороною, - Bloomberg
Програма кредитування від NovaPay для ФОПів, що співпрацюють з групою компаній, ділиться на два типи кредитів: короткостроковий і довгостроковий.
Приходько зазначає, що залежно від типу кредиту і визначатимуться умови кредитування. Максимальна сума на яку може розраховувати підприємець – 1 мільйон гривень.
Яке кредитування доступне підприємцям
За словами Приходько, короткостроковим вважається кредит до 3 місяців. Його сума може коливатися у діапазоні від 50 000 до 500 000 гривень. Базова ставка короткострокового кредиту сягає 30% річних. При цьому, його повернення має відбуватися в кінці кредитування.
А довгостроковим вважається кредитування на строк від 2 років. При цьому воно може бути у діапазоні від 100 000 до 1 000 000 гривень. У такому типі кредиту базова ставка така ж – 30% річних, однак повертається вона щомісячно ануїтетними платежами.Довідка: Ануїтетними називають щомісячні платежі протягом усього часу кредитування.