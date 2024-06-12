Кому доступна ця послуга

Кредитування від NovaPay буде доступне ФОПам. Як повідомили у керівництві сервісу, ідея в тому, щоб допомогти підприємцям, які є резидентами України.

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Ігор Приходько Фінансовий директор NovaPay Програма кредитування від NovaPay для ФОПів, що співпрацюють з групою компаній, ділиться на два типи кредитів: короткостроковий і довгостроковий.

Приходько зазначає, що залежно від типу кредиту і визначатимуться умови кредитування. Максимальна сума на яку може розраховувати підприємець – 1 мільйон гривень.

Яке кредитування доступне підприємцям

За словами Приходько, короткостроковим вважається кредит до 3 місяців. Його сума може коливатися у діапазоні від 50 000 до 500 000 гривень. Базова ставка короткострокового кредиту сягає 30% річних. При цьому, його повернення має відбуватися в кінці кредитування.

А довгостроковим вважається кредитування на строк від 2 років. При цьому воно може бути у діапазоні від 100 000 до 1 000 000 гривень. У такому типі кредиту базова ставка така ж – 30% річних, однак повертається вона щомісячно ануїтетними платежами.

Довідка: Ануїтетними називають щомісячні платежі протягом усього часу кредитування.