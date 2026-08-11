NovaPay очолив банкір із 23-річним досвідом: що відомо про нового CEO
Компанію NovaPay очолив Ігор Приходько. До команди компанії він приєднався ще у 2016 році.
Хто такий новий керівник NovaPay
Ігор Приходько понад 23 роки працює у банківському секторі та небанківських фінансових установах. У NovaPay він прийшов у 2016 році на посаду фінансового директора, повідомили в компанії.
У компанії кажуть, що за цей час Приходько став одним із ключових учасників її розвитку. Він відповідав за фінансовий напрям і долучався до створення та запуску нових фінансових продуктів і сервісів.
У 2022 році Приходько добровільно вступив до лав Збройних сил України та брав участь у бойових діях. Після завершення військової служби він повернувся до NovaPay та продовжив роботу в компанії.
Які плани у нового CEO
За словами Ігоря Приходька, одним із його головних завдань стане продовження розвитку компанії та реалізація вже визначеної стратегії.
Моє завдання – зберегти цей темп і зробити так, щоб стратегія компанії не залишалася на папері, а втілювалася у щоденних рішеннях команди. Ми продовжимо розвивати цифрові продукти, масштабувати платіжну інфраструктуру як в Україні, так і за кордоном, та впроваджувати нові фінансові рішення,
– каже новий генеральний директор NovaPay.
До слова, ще одна компанія холдингу NOVA – "Нова пошта" – зробила важливу заяву. У компанії пояснили, що відбувається з посилками в Україні.
Річ у тім, що через руйнування центральних сортувальних центрів та переналаштування логістичних процесів можливі додаткові затримки в доставці "Нової пошти".
Перепрошуємо за можливі незручності та дякуємо за розуміння,
– зазначили у компанії.
Нагадаємо, що Росія наразі активно атакує відділення та термінали "Нової пошти". Лише за останні тижні росіяни завдали удару по Києву, Полтаві, Харкову.