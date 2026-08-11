Кто такой новый руководитель NovaPay

Игорь Приходько более 23 лет работает в банковском секторе и небанковских финансовых учреждениях. В NovaPay он пришел в 2016 году на должность финансового директора, сообщили в компании.

В компании отмечают, что за это время Приходько стал одним из ключевых участников ее развития. Он отвечал за финансовое направление и участвовал в создании и запуске новых финансовых продуктов и сервисов.

В 2022 году Приходько добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины и принимал участие в боевых действиях. По окончании военной службы он вернулся в NovaPay и продолжил работу в компании.

Какие планы у нового генерального директора

По словам Игоря Приходько, одной из его главных задач станет продолжение развития компании и реализация уже определенной стратегии.

Моя задача – сохранить этот темп и сделать так, чтобы стратегия компании не оставалась на бумаге, а воплощалась в повседневных решениях команды. Мы продолжим развивать цифровые продукты, масштабировать платежную инфраструктуру как в Украине, так и за рубежом, а также внедрять новые финансовые решения,

– говорит новый генеральный директор NovaPay.

К слову, еще одна компания холдинга NOVA – "Новая почта" – сделала важное заявление. В компании объяснили, что происходит с посылками в Украине.

Дело в том, что из-за разрушения центральных сортировочных центров и перенастройки логистических процессов возможны дополнительные задержки в доставке "Новой почты".

Приносим извинения за возможные неудобства и благодарим за понимание,

– отметили в компании.

Напомним, что Россия в настоящее время активно проводит атаки на отделения и терминалы "Новой почты". Только за последние недели россияне нанесли удары по Киеву, Полтаве и Харькову.