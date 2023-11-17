Компанія NovaPay почне відкривати рахунки для фізосіб та бізнесу

Нова ліцензія дозволить клієнтам NovaPay не лише проводити базові фінансові процедури, а й, наприклад оформлювати посилки на "Новій пошті" в кредит. Водночас програма не матиме державних гарантій.

Нова ліцензія

Компанія NovaPay, яка підпорядковується "Новій Пошті", отримала ліцензію від Нацбанку й тепер може відкривати рахунки для фізичних та юридичних осіб. Раніше компанія отримала ліцензію, яка дозволяє відкривати рахунки, випускати платіжні картки та надавати послуги еквайрингу.

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Полегшити нові фінансові операції має мобільний додаток, який знаходиться на фінальному етапі розробки.

Нові можливості для розширення послуг сприяли оновленню нашої бізнес-моделі та стратегії. Ось чому наприкінці 2023 року — на початку 2024-го й українці, і компанії зможуть відкрити у нас рахунки,

— розповідає СЕО NovaPay Андрій Кривошапко.

У майбутньому застосунку користувачі зможуть не лише здійснювати стандартні платежі, а й оформляти посилки у кредит та розділити її вартість на щомісячні оплати.

Як отримати доступ до програми

NovaPay має на меті зробити сервіс конкурентним та розширити коло послуг, аби він мав той же функціонал, що й банківські картки.

Зареєструватися в NovaPay можна буде з допомогою Дії. Відкрити та обслуговувати рахунок можна безкоштовно. Крім того, зі створенням рахунку клієнти отримають нові платіжні картки, які можна буде отримати у поштоматі "Нової пошти" або у відділенні з безоплатною доставкою.

Відсутність державних гарантій

Компанія планує випускати картки самостійно, без залучення банків-партнерів.

Вкладення клієнтів NovaPay не матимуть гарантій від Фонду вкладів фізичних осіб, на відміну від державних банків.

NovaPay надає виключно платіжні послуги, нині у нас немає депозитів як продукт для клієнтів. Усі небанківські фінустанови в Україні, включаючи Novapay, регулюються НБУ. Він розробив низку механізмів захисту клієнтів. Наприклад, фінансові установи не мають права розпоряджатися клієнтськими коштами та повинні відкривати спеціальний рахунок у банку для їх збереження,

— додає Кривошапко.

Такий механізм частково захищатиме клієнтів, тож вони зможуть повернути собі гроші з власного рахунку.