Нова ліцензія

Компанія NovaPay, яка підпорядковується "Новій Пошті", отримала ліцензію від Нацбанку й тепер може відкривати рахунки для фізичних та юридичних осіб. Раніше компанія отримала ліцензію, яка дозволяє відкривати рахунки, випускати платіжні картки та надавати послуги еквайрингу.

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Полегшити нові фінансові операції має мобільний додаток, який знаходиться на фінальному етапі розробки.

Нові можливості для розширення послуг сприяли оновленню нашої бізнес-моделі та стратегії. Ось чому наприкінці 2023 року — на початку 2024-го й українці, і компанії зможуть відкрити у нас рахунки,

— розповідає СЕО NovaPay Андрій Кривошапко.

У майбутньому застосунку користувачі зможуть не лише здійснювати стандартні платежі, а й оформляти посилки у кредит та розділити її вартість на щомісячні оплати.

Цікаво! NovaPay має на меті зробити сервіс конкурентним та розширити коло послуг, аби він мав той же функціонал, що й банківські картки.

Як отримати доступ до програми

Зареєструватися в NovaPay можна буде з допомогою Дії. Відкрити та обслуговувати рахунок можна безкоштовно. Крім того, зі створенням рахунку клієнти отримають нові платіжні картки, які можна буде отримати у поштоматі "Нової пошти" або у відділенні з безоплатною доставкою.

Важливо! Компанія планує випускати картки самостійно, без залучення банків-партнерів.

Відсутність державних гарантій

Вкладення клієнтів NovaPay не матимуть гарантій від Фонду вкладів фізичних осіб, на відміну від державних банків.

NovaPay надає виключно платіжні послуги, нині у нас немає депозитів як продукт для клієнтів. Усі небанківські фінустанови в Україні, включаючи Novapay, регулюються НБУ. Він розробив низку механізмів захисту клієнтів. Наприклад, фінансові установи не мають права розпоряджатися клієнтськими коштами та повинні відкривати спеціальний рахунок у банку для їх збереження,

— додає Кривошапко.

Такий механізм частково захищатиме клієнтів, тож вони зможуть повернути собі гроші з власного рахунку.