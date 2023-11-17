Новая лицензия

Компания NovaPay, подчиняющаяся "Новой Почте", получила лицензию от Нацбанка и теперь может открывать счета для физических и юридических лиц. Ранее компания получила лицензию, позволяющую открывать счета, выпускать платежные карты и предоставлять услуги эквайринга.

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Облегчить новые финансовые операции имеет мобильное приложение, которое находится на финальном этапе разработки.

Новые возможности расширения услуг способствовали обновлению нашей бизнес-модели и стратегии. Вот почему в конце 2023 года - в начале 2024-го и украинцы, и компании смогут открыть у нас счета,

- Рассказывает СЕО NovaPay Андрей Кривошапко.

В будущем приложении пользователи смогут не только производить стандартные платежи, но и оформлять посылки в кредит и разделить ее стоимость на ежемесячные оплаты.

Любопытно! Целью NovaPay сделать сервис конкурентным и расширить круг услуг, чтобы он имел тот же функционал, что и банковские карты.

Как получить доступ к программе

Зарегистрироваться в NovaPay можно будет с помощью Действия. Открыть и обслуживать счет можно бесплатно. Кроме того, с созданием счета клиенты получат новые платежные карты, которые можно будет получить в почтовом отчете "Новой почты" или в отделении с безвозмездной доставкой.

Важно! Компания планирует выпускать карты самостоятельно, без привлечения банков-партнеров.

Отсутствие государственных гарантий

Вложения клиентов NovaPay без гарантий от Фонда вкладов физических лиц, в отличие от государственных банков.

NovaPay предоставляет исключительно платежные услуги, сейчас у нас нет депозитов в качестве продукта для клиентов. Все небанковские финучреждения в Украине, включая Novapay, регулируются НБУ. Он разработал ряд механизмов защиты клиентов. Например, финансовые учреждения не имеют права распоряжаться клиентскими средствами и должны открывать специальный счет в банке для их сохранности,

- добавляет Кривошапко.

Такой механизм будет частично защищать клиентов, поэтому они смогут вернуть себе деньги со своего счета.