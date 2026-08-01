Обмеження переказів для ФОП: хто потрапить під ліміти в серпні

У серпні для деяких ФОПів почнуть діяти обмеження на перекази коштів. Банки застосовуватимуть нові ліміти для частини клієнтів, щоб запобігти фінансовим схемам для мінімізації оподаткування.

Для кого діятимуть нові ліміти на перекази

Українські банки домовилися моніторити операції клієнтів підвищеного рівня ризику й встановлювати обмеження на перекази коштів, аби сприяти зменшенню тіньового сектору економіки. Про це йдеться в оновленому тексті Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, який підписали 14 травня.

Перший етап лімітів на перекази почне діяти через три місяці з дня підписання документа – з 14 серпня. Моніторинг банки запровадять для таких категорій ФОП:

новостворених та неактивних, що періодично відновлюють діяльність (поглиблене вивчення й посилений моніторинг операцій на рахунку);

на загальній системі оподаткування або спрощеній системі 2 – 3 групи (вивчення за власним ризик-орієнтованим підходом).

Ліміти впроваджуватимуть у два етапи. Наступний розпочнеться у листопаді – через 6 місяців з дня підписання меморандуму.

Як пояснював у коментарі 24 Каналу економіст Олег Гетман, нові обмеження орієнтовані на боротьбу з фінансовими схемами, метою яких є зменшення податкового навантаження. Наприклад, рахунки "ФОПів-дропів" використовують для "проганяння" коштів, а через "ФОПів-обнальщиків" легалізують незаконні доходи. Ліміти робитимуть такі схеми менш привабливими для використання.

Нагадаємо, що перший Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг банки підписали 10 грудня 2024 року. Оновлений меморандум покликаний уніфікувати підходи банків до перевірки клієнтів на основі ризик-орієнтованого підходу. Станом на 14 травня 2026 року його підписали 25 банків.

Які ліміти на перекази діятимуть з 14 серпня

Обмеження переказів для ФОПів, яких банки ідентифікують як клієнтів підвищеного рівня ризику, будуть наступними:

для ФОП 1 групи – до 600 тисяч гривень на місяць;

для ФОП 2 та 3 груп – до 3 мільйонів гривень на місяць.

За словами економіста Олега Гетмана, справжні ФОПи працюють стабільно впродовж року й щомісяця мають дохід, який плавно розподіляється. Через рахунки аномальних ФОПів за два місяці може надійти річний ліміт доходу, а ще 10 місяців вони залишаються неактивними. Наступного року активність поновлюється в тому ж режимі.

Підприємці матимуть змогу звертатися до банків для підвищення ліміту на перекази, якщо встановлений не відповідатиме потребам їхнього бізнесу. Для цього потрібно надати документальне обґрунтування.

Нагадаємо, що з 1 серпня в Україні почнуть діяти оновлені правила подання податкової звітності ФОП. Для цього затвердили нові форми податкового розрахунку з ПДФО, військового збору та єдиного соціального внеску.