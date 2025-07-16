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16 липня, 11:52
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Зміни у бронюванні працівників та підприємств: кого торкнуться нові правила

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • Уряд України оновив правила визначення підприємств, працівники яких можуть бути звільнені від мобілізації, затвердивши постанову №847.
  • Центральні органи влади визначатимуть критично важливі підприємства у своїх секторах, а місцеві адміністрації отримали право визначати такі підприємства комунальної власності та в восьми визначених сферах.

Уряд оновив правила визначення підприємств, працівники яких можуть бути заброньовані від мобілізації. Постанова № 847, ухвалена 14 липня, делегує ці повноваження між центральною і місцевою владою.

Що змінилось?

Відповідні зміни затверджені постановою №847 на засіданні уряду 14 липня, текст якої оприлюднено на офіційному сайті КМУ, передає 24 Канал

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До ухвалення нових правил компанії могли подавати заявки на бронювання через як центральні, так і місцеві органи влади – без чіткого розподілу повноважень. Тепер порядок змінено.

Відтепер центральні органи влади відповідальні за визначення критично важливих підприємств у тих секторах економіки, які входять до їхньої компетенції. 

Натомість місцеві адміністрації отримали право визначати критично важливі підприємства комунальної власності, а також у 8 визначених сферах, що діють на їхній території.

Йдеться про такі галузі:

  • сільське, лісове та рибне господарство,
  • видобувна та переробна промисловість,
  • енергетика (електро-, газо- та водопостачання),
  • будівництво,
  • торгівля й ремонт автотранспорту,
  • транспорт і логістика.

На приведення своїх критеріїв у відповідність до оновленого порядку місцевим адміністраціям дали місяць.