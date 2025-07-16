Що змінилось?

Відповідні зміни затверджені постановою №847 на засіданні уряду 14 липня, текст якої оприлюднено на офіційному сайті КМУ, передає 24 Канал.

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До ухвалення нових правил компанії могли подавати заявки на бронювання через як центральні, так і місцеві органи влади – без чіткого розподілу повноважень. Тепер порядок змінено.

Відтепер центральні органи влади відповідальні за визначення критично важливих підприємств у тих секторах економіки, які входять до їхньої компетенції.

Натомість місцеві адміністрації отримали право визначати критично важливі підприємства комунальної власності, а також у 8 визначених сферах, що діють на їхній території.

Йдеться про такі галузі:

сільське, лісове та рибне господарство,

видобувна та переробна промисловість,

енергетика (електро-, газо- та водопостачання),

будівництво,

торгівля й ремонт автотранспорту,

транспорт і логістика.

На приведення своїх критеріїв у відповідність до оновленого порядку місцевим адміністраціям дали місяць.