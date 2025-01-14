В Україні змінили правила дій при ДТП: коли можна не викликати поліцію

Уряд оновив правила дорожнього руху, спростивши процедуру оформлення незначних дорожньо-транспортних пригод (ДТП).

Нові правила для водіїв при незначних ДТП

Згідно з Постановою №19, якщо внаслідок ДТП не було завдано шкоди життю чи здоров’ю людей, учасники пригоди можуть не викликати поліцію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на асоціація "Укравтопром".

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Натомість учасники ДТП мають право самостійно скласти повідомлення про транспорту пригоду, яке далі – передати страховику. Форма повідомлення може бути подано як у паперовому, так і в електронному вигляді.

Увага! Після оформлення документів водії звільняються від обов'язку інформувати Національну поліцію та можуть залишити місце події.

Трохи статистики

За 4 роки від початку введення в Україні автоматичної фіксації порушень ПДР поліцейські винесли понад 10 мільйонів постанов. Загалом було сплачено штрафів на суму понад 2,1 мільярда гривень.

Нові правила покликані розвантажити роботу поліції та пришвидшити врегулювання страхових випадків, однак експерти закликають водіїв відповідально ставитися до оформлення документів та дотримання правил дорожнього руху.