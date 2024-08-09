Штраф у десятки мільярдів: Apple намагається уникнути покарання від Євросоюзу

Виробник iPhone знову оновлює умови ведення бізнесу. Це вчетверте цього року. Річ у тім, що зараз існує загроза штрафу від Євросоюзу через нове законодавство, розмір якого 10% від світового обороту.

Які зміни внесли для магазинів App Store

Відомо, що в Євросоюзі технологічний гігант вніс зміни щодо свого бізнесу. Тепер розробники зможуть простіше та дешевше спрямовувати користувачів для здійснення покупки поза межами App Store.

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Крім того, заходи, які планують оновити в програмному забезпеченні восени, містять нову структуру зборів та пом'якшення правил. Відтак розробники можуть відображати посилання у своїх додатках.

Штраф для Apple

Нагадуємо, що в Євросоюзі ухвалили новий суворий закон щодо обмеження влади найбільших технологічних компаній.

Відтак якщо вимоги не будуть виконані, тоді компанія Apple буде змушена сплачувати величезні штрафи.

Це може бути навіть 10% від їхнього світового обороту, а це десятки мільярдів доларів.

В Європі вже розпочато окреме розслідування щодо "основної технологічної комісії" Apple у розмірі 0,50 євро за кожне завантаження нового додатку через альтернативні магазини.