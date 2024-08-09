Какие изменения внесли для магазинов App Store

Известно, что в Евросоюзе технологический гигант внес изменения относительно своего бизнеса. Теперь разработчики смогут проще и дешевле направлять пользователей для совершения покупки за пределами App Store.

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Кроме того, мероприятия, которые планируют обновить в программном обеспечении осенью, содержат новую структуру сборов и смягчения правил. Поэтому разработчики могут отображать ссылки в своих приложениях.

Штраф для Apple

Напоминаем, что в Евросоюзе приняли новый строгий закон по ограничению власти крупнейших технологических компаний.

Поэтому если требования не будут выполнены, тогда компания Apple будет вынуждена платить огромные штрафы.

Это может быть даже 10% от их мирового оборота, а это десятки миллиардов долларов.

Интересно! В Европе уже начато отдельное расследование по "основной технологической комиссии" Apple в размере 0,50 евро за каждую загрузку нового приложения через альтернативные магазины.