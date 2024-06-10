Кишенькові магнати Путіна: як війна в Україні створює новий тип російських олігархів

Війна в Україні та вплив санкцій на російську економіку призвели до появи нового типу російських мільярдерів. Нові олігархи обрані Путіним для володіння та управління активами, конфіскованими у західних компаній.

Нове покоління магнатів

Як відомо, Володимир Путін, після приходу до влади, спочатку позбувся олігархів 1990-х років, а потім призначив нове покоління магнатів – обраних серед його старих колег із російських спецслужб. Зараз же можна спостерігати появу третьої хвилі потенційних олігархів.

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Їх особливість полягає в тому, що вони діють у галузях споживчих товарів, послуг та роздрібної торгівлі. Сектори мінеральних ресурсів та енергетики, які Путін контролює жорстко, вже розподілені між старшими олігархами.

Тепер з'являється третя хвиля потенційних олігархів: магнати, обрані Путіним для володіння та управління активами, конфіскованими у західних компаній. Вони можуть бути більш підкованими в бізнесі, але вони будуть так само підпорядковані російському лідеру, як і їхні попередники,

– пише видання.

Нові російські магнати уникають участі у політиці так, як робили це попередники. Крім того, їхні амбіції обмежені розуміння того, що все, що Путін дав – може бути в один момент ним повернене.

Ніхто з них не досяг такої ваги, яка дозволила б їм боротися за вплив на Кремль. У короткостроковій перспективі вони можуть швидко зростати, отримуючи вигоду від військової економіки, проте надалі їх стримуватиме економічна ізоляція,

– пише Reuters.

При цьому, вони не зможуть, як старі олігархи, збалансувати між диктатом Кремля та вимогами вільного глобального ринку. Їм доведеться працювати в системі, де значна частина ресурсів буде мобілізована на військові цілі, а решта економіки зобов'язана розділити видобуток.

Хто ці нові олігархи

Мова йде про бізнесменів Олександра Варшавського та Олександра Говора. Нині Варшавський став власником дилерських центрів Volkswagen та оператором заводу компанії в Росії. А Говор раніше був власником франшиз McDonald's, і успадкував цю мережу разом із Starbucks і Domino's Pizza після їх виходу з Росії.

Ця нова хвиля потенційних олігархів відрізняється від своїх попередників за багатьма параметрами. У більшості з них є досвід ведення бізнесу. Вони навіть продемонстрували компетентність у своїх галузях. І вони розуміються на засадах прибутку і збитків та ринкової конкуренції не гірше, ніж на тіньовій і корумпованій архітектурі системи,

– пише Reuters.

При цьому, список експропрійованих активів може збільшитися найближчими місяцями, оскільки компанії боротимуться за вихід із Росії. І можливо, незабаром Путіну доведеться розподіляти ще більше.