Карманные магнаты Путина: как война в Украине создает новый тип российских олигархов

Война в Украине и влияние санкций на российскую экономику привели к появлению нового типа российских миллиардеров. Новые олигархи выбраны Путиным для владения и управления активами, конфискованными у западных компаний.

Новое поколение магнатов

Как известно, Владимир Путин, после прихода к власти, сначала избавился от олигархов 1990-х годов, а затем назначил новое поколение магнатов – избранных среди его старых коллег из российских спецслужб. Сейчас же можно наблюдать появление третьей волны потенциальных олигархов.

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Их особенность заключается в том, что они действуют в отраслях потребительских товаров, услуг и розничной торговли. Секторы минеральных ресурсов и энергетики, которые Путин контролирует жестко, уже распределены между старшими олигархами.

Теперь появляется третья волна потенциальных олигархов: магнаты, выбранные Путиным для владения и управления активами, конфискованными у западных компаний. Они могут быть более подкованными в бизнесе, но они будут так же подчинены российскому лидеру, как и их предшественники,

– пишет издание.

Новые российские магнаты избегают участия в политике так, как делали это предшественники. Кроме того, их амбиции ограничены понимание того, что все, что Путин дал – может быть в один момент им возвращено.

Никто из них не достиг такого веса, который позволил бы им бороться за влияние на Кремль. В краткосрочной перспективе они могут быстро расти, получая выгоду от военной экономики, однако в дальнейшем их будет сдерживать экономическая изоляция,

– пишет Reuters.

При этом, они не смогут, как старые олигархи, сбалансировать между диктатом Кремля и требованиями свободного глобального рынка. Им придется работать в системе, где значительная часть ресурсов будет мобилизована на военные цели, а остальная экономика обязана разделить добычу.

Кто эти новые олигархи

Речь идет о бизнесменах Александре Варшавском и Александре Говоре. Сейчас Варшавский стал владельцем дилерских центров Volkswagen и оператором завода компании в России. А Говор ранее был владельцем франшиз McDonald's, и унаследовал эту сеть вместе со Starbucks и Domino's Pizza после их выхода из России.

Эта новая волна потенциальных олигархов отличается от своих предшественников по многим параметрам. У большинства из них есть опыт ведения бизнеса. Они даже продемонстрировали компетентность в своих отраслях. И они разбираются в принципах прибыли и убытков и рыночной конкуренции не хуже, чем на теневой и коррумпированной архитектуре системы,

– пишет Reuters.

При этом, список экспроприированных активов может увеличиться в ближайшие месяцы, поскольку компании будут бороться за выход из России. И возможно, вскоре Путину придется распределять еще больше.