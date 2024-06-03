Что известно о замораживании

Россия одномоментно заморозила активы сразу трех крупных европейских банков: UniCredit, Commerzbank и Deutsche Bank. Общая стоимость арестованного достигла 700 миллионов евро.

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При этом, доля UniCredit составляет большинство – 463 миллионов евро. Согласно последним финансовым отчетам итальянского банка, это ориентировочно 4,5% от всех активов учреждения, которые размещены на российской территории.

Обратите внимание! В UniCredit объяснили, что замораживание касалось только доли российской части итальянской группы. Речь идет в частности, о "ЮниКредит Лизинг" и "ЮниКредит Гарант".

Почему Россия смягчила ограничения

Замораживание доли UniCredit произошло в судебном порядке. Истцом на этот раз была компания "РусХимАльянс". В суде российская сторона определила равноценную долю активов, которую должен "передать" итальянский банк.

Россия согласилась смягчить свои ограничения с условием, что UniCredit взамен предоставит залог в виде российских суверенных облигаций. Речь идет именно о казначейских облигациях федерального займа. Общая стоимость этих замороженных активов россиян – 556 миллионов долларов.

Заметьте! Несмотря на введенные смягчения, российская сторона оставляет за собой право принудительно выполнить указанное решение суда в будущем.