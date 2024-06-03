Що відомо про заморожування

Росія одномоментно заморозила активи одразу трьох великих європейських баків: UniCredit, Commerzbank та Deutsche Bank. Загальна вартість заарештованого сягнула 700 мільйонів євро.

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При цьому, частка UniCredit складає більшість – 463 мільйонів євро. Відповідно до останніх фінансових звітів італійського банку, це орієнтовно 4,5% від усіх активів установи, які розміщені на російській території.

Зверніть увагу! У UniCredit пояснили, що заморожування стосувалось лише частки російської частини італійської групи. Йдеться зокрема, про "ЮніКредит Лізинг" і "ЮніКредит Гарант".

Чому Росія пом'якшила обмеження

Заморожування частки UniCredit відбулося у судовому порядку. Позивачем на цей раз була компанія "РусХімАльянс". У суді російська сторона визначила рівноцінну частку активів, що має "передати" італійський банк.

Росія погодилась пом'якшити свої обмеження з умовою, що UniCredit натомість надасть заставу у вигляді російських суверенних облігацій. Йдеться саме про казначейські облігації федерального займу. Загальна вартість цих заморожених активів росіян – 556 мільйонів доларів.

Зауважте! Попри введенні пом'якшення, російська сторона залишає за собою право примусово виконати вказане рішення суду у майбутньому.