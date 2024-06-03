Викриття підпільного виробництва

Детективи Бюро економічної безпеки викрили підпільний цех на Волині, який займався виробництвом прального порошку. Свій товар зловмисники збували як продукцію Ariel, Persil та Tide.

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Виробництво та складування підпільного товару відбувалося на території Луцького району. На підроблену продукцію клеїли етикетки відомих іноземних брендів.

Під виглядом оригіналу підроблений товар продавали по всій території України,

– повідомили у БЕБ.

Під час обшуків було виявлено 17 тонн готової підробленої продукції. Також працівники БЕБ повідомили про обладнання, сировину та пакувальну тару.

Зловмисники продавали тонни підробленого товару / Фото БЕБ

На все майно, яке вилучили працівники БЕБ, наклали арешт. Його орієнтовна вартість становить 1 мільйон гривень.

Тривала боротьба з підробками

Минулого року детективи БЕБ викрили в Кіровоградській області підпільну швейну фабрику. На ній підробляли одяг та аксесуари понад 20 світових брендів. Для того, щоб вивести товар, потрібно було аж 15 вантажівок.