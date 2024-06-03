Разоблачение подпольного производства

Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили подпольный цех на Волыни, который занимался производством стирального порошка. Свой товар злоумышленники сбывали как продукцию Ariel, Persil и Tide.

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Производство и складирование подпольного товара происходило на территории Луцкого района. На поддельную продукцию клеили этикетки известных иностранных брендов.

Под видом оригинала поддельный товар продавали по всей территории Украины,

– сообщили в БЭБ.

Во время обысков было обнаружено 17 тонн готовой поддельной продукции. Также работники БЭБ сообщили об оборудовании, сырье и упаковочную тару.

Злоумышленники продавали тонны поддельного товара / Фото БЭБ

На все имущество, которое изъяли работники БЭБ, наложили арест. Его ориентировочная стоимость составляет 1 миллион гривен.

Длительная борьба с подделками

В прошлом году детективы БЭБ разоблачили в Кировоградской области подпольную швейную фабрику. На ней подделывали одежду и аксессуары более 20 мировых брендов. Для того, чтобы вывести товар, нужно было аж 15 грузовиков.