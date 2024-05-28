ЄС посилить санкції проти Росії: бізнесу стане важче їх обходити

Євросоюз готує 14-й список санкцій проти Росії. Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що новий пакет санкцій знизить ймовірність обходу вже чинних обмежень бізнесом.

Що буде у 14-му пакеті санкцій

Наразі ведеться підготовка 14-го пакету санкцій, який передбачає введення додаткових обмежень щодо 21 російської компанії. Список цих компаній поки що не розголошено, але очікується, що до нього увійдуть підприємства, залучені до військово-промислового комплексу Росії.

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Водночас 14-й пакет санкцій також покликаний усунути низку прогалин, які були виявлені в попередніх пакетах. Зокрема, зменшити ймовірність обходу вже існуючих обмежень.

Переговори про пакет санкцій тривають, і схоже, що у нас може вийти хороший 14-й пакет. Сильніший, ніж попередні. Зрозуміло, що є низка пунктів, які ми включили. Я знову вдячний литовським службам, які зробили великий внесок як у формулювання пакета, так і в пункти, узгоджені під час переговорів,

– розповів Габріелюс Ландсбергіс.

Однак, за словами голови литовської дипломатії, переговори між країнами тривають, тому остаточні результати ще можуть зазнати змін.

Хто ще розширює санкції проти Росії

Європейський Союз також має намір посилити санкції проти режиму Лукашенка, який підтримує військові дії проти України. Заплановані заходи можуть включати обмеження доступу до фінансових ринків та заборону на імпорт окремих категорій товарів.

Нова Зеландія впровадить санкції проти 28 фізичних та 14 юридичних осіб, які надають підтримку Росії. Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс заявив, що засуджує будь-яку допомогу Росії у війні з Україною та вводить санкції проти тих, хто її підтримує.

В рамках цього нового пакету санкцій Нова Зеландія націлена на фізичних та юридичних осіб, які причетні до передачі зброї з КНДР до Росії для використання проти України, а також на іранських суб'єктів, які беруть участь у наданні військової допомоги Росії. Передача іранських безпілотників Росії сприяє її незаконній війні в Україні,

– сказав політик.

Ці санкції також будуть спрямовані проти тих, хто сприяє примусовому переміщенню українських дітей до Росії та окупованої частини України.