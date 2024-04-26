Покращення в ЛНР: що відбулося з українськими прибутковими шахтами
Джерело:Артем Лисогор
Влада ЛНР продовжує нищити окупований регіон. Близько 100 місцевих шахт були визнані окупантами нерентабельними.
Що відбувається з шахтами на Луганщині
Окупаційна влада використовує шахти на Луганщині для видобутку вугілля. Однак, через власну недбалість, окупанти занапастили більшість з них.
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Майже 100 шахт зі 114 на сході визнані росіянами нерентабельними. Значну кількість цих підприємств до невтішних економічних показників довели самі загарбники.
Лисогор вважає, що економічні причини не є основною проблемою для видобутку. Саме мобілізаційна політика окупантів робить шахти нерентабельними.
На шахті "Червоний партизан" ледве збирали по шість чоловіків у зміну. Загалом на тимчасово окупованих територіях було мобілізовано майже 60% гірників,
– зазначає Лисогор.
Як вплинула мобілізація на шахти
Після окупації, гірники, що залишились на території Луганщини, вийшли на роботу у шахти. Частину місць видобутку, окупанти віддали в оренду.
Згодом, деякі шахти були законсервовані. Лисогор зазначає, що після початку повномасштабного вторгнення, колишніх шахтарів мобілізували у російське військо.
На деяких вугледобувних підприємствах чоловіки вимушені були виходити на декілька змін поспіль, аби шахта могла працювати,
– повідомляє Лисогор.
Мобілізували більшість шахтарів ще у перші місяці повномасштабного вторгнення. В лютому 2024 року ситуація ще більше загострилась, оскільки окупаційна влада ЛНР скасувала бронювання для працівників шахт.