Покращення в ЛНР: що відбулося з українськими прибутковими шахтами

Влада ЛНР продовжує нищити окупований регіон. Близько 100 місцевих шахт були визнані окупантами нерентабельними.

Що відбувається з шахтами на Луганщині

Окупаційна влада використовує шахти на Луганщині для видобутку вугілля. Однак, через власну недбалість, окупанти занапастили більшість з них.

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Артем Лисогор Начальник Луганської обласної адміністрації Майже 100 шахт зі 114 на сході визнані росіянами нерентабельними. Значну кількість цих підприємств до невтішних економічних показників довели самі загарбники.

Лисогор вважає, що економічні причини не є основною проблемою для видобутку. Саме мобілізаційна політика окупантів робить шахти нерентабельними.

На шахті "Червоний партизан" ледве збирали по шість чоловіків у зміну. Загалом на тимчасово окупованих територіях було мобілізовано майже 60% гірників,

– зазначає Лисогор.

Як вплинула мобілізація на шахти

Після окупації, гірники, що залишились на території Луганщини, вийшли на роботу у шахти. Частину місць видобутку, окупанти віддали в оренду.

Згодом, деякі шахти були законсервовані. Лисогор зазначає, що після початку повномасштабного вторгнення, колишніх шахтарів мобілізували у російське військо.

На деяких вугледобувних підприємствах чоловіки вимушені були виходити на декілька змін поспіль, аби шахта могла працювати,

– повідомляє Лисогор.

Мобілізували більшість шахтарів ще у перші місяці повномасштабного вторгнення. В лютому 2024 року ситуація ще більше загострилась, оскільки окупаційна влада ЛНР скасувала бронювання для працівників шахт.