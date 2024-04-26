Что происходит с шахтами на Луганщине

Оккупационные власти используют шахты на Луганщине для добычи угля. Однако, из-за собственной халатности, оккупанты погубили большинство из них.

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Артем Лысогор Начальник Луганской областной администрации Почти 100 шахт из 114 на востоке признаны россиянами нерентабельными. Значительное количество этих предприятий до неутешительных экономических показателей довели сами захватчики.

Лысогор считает, что экономические причины не являются основной проблемой для добычи. Именно мобилизационная политика оккупантов делает шахты нерентабельными.

На шахте "Красный партизан" едва собирали по шесть человек в смену. Всего на временно оккупированных территориях было мобилизовано почти 60% горняков,

– отмечает Лысогор.

Как повлияла мобилизация на шахты

После оккупации, горняки, оставшиеся на территории Луганщины, вышли на работу в шахты. Часть мест добычи, оккупанты отдали в аренду.

Впоследствии, некоторые шахты были законсервированы. Лысогор отмечает, что после начала полномасштабного вторжения, бывших шахтеров мобилизовали в российское войско.

На некоторых угледобывающих предприятиях мужчины вынуждены были выходить на несколько смен подряд, чтобы шахта могла работать,

– сообщает Лысогор.

Мобилизовали большинство шахтеров еще в первые месяцы полномасштабного вторжения. В феврале 2024 года ситуация еще больше обострилась, поскольку оккупационная власть ЛНР отменила бронирование для работников шахт.