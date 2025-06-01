Нові смаколики у McDonald’s: мілкшейк Grimace та шоколадний мінідонат – коли з'являться у меню
- McDonald's в Україні анонсував новинки: шоколадний мінідонат, натхненний смаками Дубаю, з'явиться завтра за 42 гривні.
- Незабаром у меню з'явиться мілкшейк з лісовими ягодами "Grimace", який коштуватиме 98 гривень.
McDonald's анонсував смачні новинки, які незабаром з'являться в українському меню. Уже завтра українці зможуть скуштувати шоколадний мінідонат, натхненний смаками Дубаю.
В McDonald's дві новинки
А трохи згодом до асортименту додадуть і яскравий мілкшейк з лісовими ягодами під назвою "Grimace". На сторінці в інстаграм McDonald’s наразі інформації небагато. Що відомо про новинки, розповідає 24 Канал.
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В компанії натякають яскравими картинками та відео. Обіцяють, що буде смачно.
Коли з'являться новинки
Водночас в телеграм-каналах з'явилась інформація, що в меню додають донат і мілкшейк.
Дубайський шоколадний мінідонат з'явиться вже завтра, а мілкшейк із лісовими ягодами "Grimace" незабаром,
– ідеться у повідомленні.
У TikTok уже поширюють відео, де українці діляться враженнями після того, як спробували новинку. Вони розповіли, що ягідний мілкшейк коштує 98 гривень, подають його в особливому стакані у стилі "Grimace".
А дубайський шоколадний мінідонат коштує 42 гривні.
До слова, лише кілька днів тому McDonald's повідомив про новий смак макфлурі – фісташку. І ось, знову потішили любителів солодкого.