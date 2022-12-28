Святкові кошики та вдвічі менше корпоративів: як і чи працюватимуть ресторани у Новий рік

Зазвичай зимові свята й майже увесь грудень – найкращий та найприбутковіший час для ресторанного бізнесу. Саме у цей період компанії проводять корпоративи, батьки влаштовують свято дітям, а гості закладів зустрічають Новий рік. Проте, цьогоріч все інакше.

Як зазначає директорка аналітичного центру "Ресторани України" Ольга Насонова, цей грудень – найважчий з усіх груднів. Експертка розпитала рестораторів, чи будуть вони відмічати Новий рік і що саме змінилося у роботі закладів впродовж цих зимових свят.

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Тенденції у ресторанному бізнесі наприкінці цього року

За словами Насонової, цьогоріч корпоративів майже вдвічі менше, ніж минулого року. Хтось їх не влаштовує з ідеологічних міркувань, а в інших компаніях співробітники роз'їхались по різних країнах, у когось – банально немає грошей на святкування. Побічний ефект зменшення корпоративів – без сезонної роботи залишились музиканти, діджеї та танцюристи.

Разом з тим, дитячі свята залишаються популярними. Цьогоріч канікули надто довгі, тож дітей потрібно якось розважати. Передноворічні та різдвяні програми закладів, сніговики, Санти, ялинки та майстер-класи, – батьки раді, що завдяки дітям можуть бодай відчути новорічний настрій, а малеча, своєю чергою, хоч на трохи забути про війну.

Однією з тенденцій цього року є так звані новорічні кошики. Це пропозиція ресторанів для новорічного столу – набір страв на будь-який смак.

Іноді за об'ємом це навіть не кошики, а новорічні візки, бо пропонують набір страв у 5, 10, 20 кілограмів. Вимучені виключеннями світла та води господині зможуть нагодувати своїх гостей, як в ресторані,

– розповідає Насонова.

Експертка зауважує, що на цю послугу є доволі великий попит саме через відключення світла, а святкувати Новий рік без заваленого їжею столу українці все ж не звикли. Тому перед Новим роком чимало роботи з'явиться для кур'єрів.

Чи працюватимуть заклади у новорічну ніч

Ольга Насонова підкреслює, що майже всі ресторани країни цьогоріч будуть зачинені у новорічну ніч – комендантську годину ніхто не скасовував. Проте, деякі заклади все ж зможуть собі дозволити прийняти гостей.

Для цього потрібно, окрім ресторану, небагато: готель, бомбосховище, генератори і Stralink. Так, у комендантську годину працювати не можна, але їсти і пити гостям готелю не заборонено… Хочу сказати, що у такому захищеному місці святкування може бути набагато кращим, ніж вдома, якщо немає ні укриття, ні світла,

– зазначила експертка.

Окрім цього, у новорічну ніч працюватимуть заклади, що зареєструвалися, як "пункти незламності". Уночі продавати їжу та напої не можна, проте гості можуть замовити все заздалегідь.