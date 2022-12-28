Как отмечает директор аналитического центра "Рестораны Украины" Ольга Насонова, этот декабрь – самый тяжелый из всех декабрь. Эксперт расспросила рестораторов, будут ли они отмечать Новый год и что именно изменилось в работе заведений на протяжении этих зимних праздников.

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Тенденции в ресторанном бизнесе в конце этого года

По словам Насоновой, в этом году корпоративов почти вдвое меньше, чем в прошлом году. Кто-то их не устраивает по идеологическим соображениям, а в других компаниях сотрудники разъехались по разным странам, у кого-то – банально нет денег на празднование. Побочный эффект сокращения корпоративов – без сезонной работы остались музыканты, диджеи и танцоры.

Вместе с тем, детские праздники остаются популярными. В этом году каникулы очень долгие, так что детей нужно как-то развлекать. Предновогодние и рождественские программы заведений, снеговики, Санты, елки и мастер-классы, – родители рады, что благодаря детям могут хотя бы почувствовать новогоднее настроение, а малыши, в свою очередь, могут хоть немного забыть о войне.

Одной из тенденций этого года являются так называемые новогодние корзины. Это предложение ресторанов для новогоднего стола – набор блюд на любой вкус.

Иногда по объему это даже не корзины, а новогодние тележки, потому что предлагают набор блюд в 5, 10, 20 килограммов. Вымученные отключениями света и воды хозяйки смогут накормить своих гостей, как в ресторане,

– рассказывает Насонова.

Эксперт отмечает, что на эту услугу довольно большой спрос именно из-за отключений света, а праздновать Новый год без заваленного едой стола украинцы все же не привыкли. Поэтому перед Новым годом немало работы появится для курьеров.

Будут ли работать заведения в новогоднюю ночь

Ольга Насонова подчеркивает, что почти все рестораны страны в этом году будут закрыты в новогоднюю ночь – комендантский час никто не отменял. Однако, некоторые заведения все же смогут себе позволить принять гостей.

Для этого нужно, кроме ресторана, немного: гостиница, бомбоубежище, генераторы и Stralink. Да, в комендантский час работать нельзя, но есть и пить гостям отеля не запрещено… Хочу сказать, что в таком защищенном месте празднование может быть гораздо лучше, чем дома, если нет ни укрытия, ни света,

– отметила эксперт.

Кроме того, в новогоднюю ночь будут работать заведения, которые зарегистрировались, как "пункты несокрушимости". Ночью продавать еду и напитки нельзя, но гости могут заказать все заранее.

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