Новий закон про автоцивілку набуває чинності з 1 січня: як зростуть ціни на поліси

Новий закон про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів набуде чинності 1 січня 2025 року. Як наслідок, страхувальники можуть очікувати збільшення витрат на страхування.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу НБУ. Там передусім спростували інформацію про те, що з початку року поліси автоцивілки одразу зростуть у ціні у 2-2,5 рази.

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В НБУ пояснили, що новий закон дійсно дає певну свободу страховикам у питанні визначення вартості поліса, яка залежатиме від персональної історії водія.

Маштаби такого підвищення, за попередніми оцінками, в умовах високої конкуренції цього ринку становитимуть близько 25 – 30%,

– йдеться у повідомленні.

Зверніть увагу! Новий закон не припиняє дії чинних полісів, а стосується лише нових. Зокрема, для пільгових категорій зберігається можливість оформлення полісу за 50% вартості.

Паперові поліси: що зміниться

В НБУ також спростували інформацію і про те, що з початку року паперові поліси стануть недійсними. Регулятор уточнив, що перехід на електронний формат договорів "автоцивілки" буде здійснюватися поступово.

"Тільки через рік, з 1 січня 2026 року, очікується остаточний перехід від паперових до електронних полісів з обов'язковим внесенням до електронної централізованої бази даних Моторного (транспортного) страхового бюро України", – пояснили в пресслужбі.

Таке рішення дозволить остаточно залишити у минулому практику укладання паперових договорів у "фургончиках" та численні випадки шахрайства.

Продаж полісів

Ба більше, регулятор також відкинув інформацію про те, що новий закон суттєво ускладнить продаж полісів.

В НБУ оголосили про намір ліквідувати напівлегальний продаж полісів за цінами, нижчими за ринкові, – практику, яка роками спотворювала конкуренцію на ринку. Зазначають, що більшість компаній на ринку мають всі можливості для того, щоб відповідати майбутнім регуляторним змінам, особливо тим, що спрямовані на посилення захисту прав споживачів. Ці реформи повинні дозволити компаніям з хорошою репутацією розширити свою клієнтську базу, одночасно витіснивши з ринку недобросовісних конкурентів.

Важливо. Новий закон має перетворити популярний страховий продукт із формального папірця для поліції на дієвий інструмент покриття ризиків автовласника.

Закон про автоцивілку охоплює такі новації: