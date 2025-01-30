Новошахтинський нафтопереробний завод у Росії зупинив роботу після атак

Новошахтинський нафтопереробний завод (НПЗ) у Ростовській області Росії призупинив свою роботу через пошкодження обладнання після атак.

Що відомо про зупинку заводу

У 2024 році підприємство переробило приблизно 3 мільйона тонн нафти, хоча його максимальна потужність – 7,5 мільйон тонн на рік. Про зупинення роботи заводу повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, інформує 24 Канал.

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Через регулярні атаки завод не міг працювати на повну потужність. Наразі, росіяни визнали, що обладнання серйозно пошкоджене, що призвело до зупинки виробництва.

Важливо. Новошахтинський НПЗ є єдиним нафтопереробним заводом у Ростовській області. Зупинка підприємства може вплинути на забезпечення паливом регіону та військових об'єктів країни-агресора.

Раніше цей завод неодноразово ставав ціллю ударів безпілотників, що суттєво обмежувало його роботу.

Більше про атаку на Новошахтинський завод

Останній удар по Новошахтинському нафтопереробному заводу (НПЗ) стався в ніч на 19 грудня 2023 року. Тоді тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Ростовської області Юрій Слюсарь заявив що, після атаки на території заводу сталося загоряння.

Ще тоді Коваленко повідомив, що уражений завод відіграє ключову роль у забезпеченні оборонної промисловості Росії, що робить його стратегічно важливим об’єктом.

А 24 грудня 2023 року в мережі з'явилися супутникові знімки, які підтверджують масштабні пошкодження Новошахтинського НПЗ після атаки.