Что известно об остановке завода

В 2024 году предприятие переработало примерно 3 миллиона тонн нефти, хотя его максимальная мощность – 7,5 миллионов тонн в год. Об остановке работы завода сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, информирует 24 Канал.

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Из-за регулярных атак завод не мог работать на полную мощность. Сейчас, россияне признали, что оборудование серьезно повреждено, что привело к остановке производства.

Важно. Новошахтинский НПЗ является единственным нефтеперерабатывающим заводом в Ростовской области. Остановка предприятия может повлиять на обеспечение топливом региона и военных объектов страны-агрессора.

Ранее этот завод неоднократно становился целью ударов беспилотников, что существенно ограничивало его работу.

Больше об атаке на Новошахтинский завод

Последний удар по Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) произошел в ночь на 19 декабря 2023 года. Тогда временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил что, после атаки на территории завода произошло возгорание.