Таким образом Украина может остановить экономику России. Такое мнение 24 Каналу озвучил основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный.

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Враг не сможет защититься

Павел Нарожный отметил, что атаки на нефтеперерабатывающие заводы, нефтяные базы, станции перекачки нефти – это серьезный удар для экономики России. Страна-агрессорка зависима от экспорта нефти и нефтепродуктов. Это основа доходов, которая позволяет Кремлю продолжать войну. Оккупанты никак не смогут защитить свои стратегические объекты.

Для того, чтобы им защитить все свои стратегические объекты от ударов украинских дронов, им надо повторить весь тот путь, который прошли украинцы, и умножить его в несколько раз. Им нужно иметь несколько видов оружия, которое будет сбивать те дроны. И не только беспилотники, потому что мы уже атакуем не только ими,

– подчеркнул он.

Это означает, что врагу нужно иметь несколько различных видов вооружения. Но наиболее массово нужно иметь мобильные группы. Это джип или грузовик, на который устанавливается стрелковое оружие, пулемет, зенитная установка и так далее. Россиянам нужно прикрыть огромное количество территорий, которые хоть как-то связаны с производством или переработкой нефти.

"Мы способны, используя такие дальнобойные удары, которые мы сейчас наносим, остановить экономику России. Мы можем остановить производство оружия. Кроме НПЗ, удары наносятся по пороховым заводам, по производству электроники для ракет, по производству ракет", – считает военный эксперт.