Тенденції на польському ринку: 77% нових компаній – українські

У першій половині 2024 року українці заснували більш як 11% нових бізнесів у Польщі, а 77% новостворених підприємств, зареєстрованих іноземцями, управляли саме українці.

Який бізнес найчастіше відкривають українці в Польщі

З січня 2022 року по червень 2024 року в Польщі було зареєстровано близько 59 800 активних індивідуальних підприємств українців. Найпопулярнішими сферами для відкриття бізнесу були будівництво (23%), інформаційні та комунікаційні технології (19%) та сфера послуг (12%).

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Польський економічний інститут підкреслює, що ведення власного бізнесу в Польщі є для багатьох українців альтернативою традиційній оплачуваній роботі. У 2023 році українці в Польщі внесли понад 5 мільярдів злотих до польського бюджету у вигляді податків, що свідчить про значний вклад у польську економіку.

Соціальний захист українців у Польщі

За даними Управління соціального страхування (ZUS), на кінець червня 2024 року кількість застрахованих громадян України становила близько 771 тисячі осіб, з яких близько 739 тисяч працювали як наймані працівники або за договорами доручення чи агентськими угодами.

Частка українських підприємств, заснованих жінками в першій половині 2024 року, становить близько 35%.