Купувати стане легше: яку інновацію вводить IKEA

Шведська компанія IKEA запускає нову послугу для своїх клієнтів. Компанія прагне зробити простішим шопінг для тих, хто не має змоги завітати у гіпермаркет самостійно.

Що відомо про нововведення

IKEA розставлятиме спеціальні жовті будки у місцях, які віддаленні від гіпермаркету. Таким чином покупці зможуть ознайомитись з наявним асортиментом без виїзду у магазин.

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Різниця між перегляданням каталогу IKEA вдома і через новий сервіс колосальна. Річ у тім, що зв'язок через будку дозволяє клієнту отримувати фаховий супровід від працівників компанії на усіх етапах. Тобто, аналогічно як і у фізичному магазині. Консультація може відбуватися у будь-якому зручному форматі:

телефоном;

у чаті;

через Facebook Messenger.

Відомо, що перші консультаційні центри такого типу з'являться у Саншайн-Кост, в Ньюкаслі та Джилонгу (Австралія). Візуально ці "станції" нагадуватимуть телефонну будку.



Який вигляд матиме будка від IKEA/Фото від The Stable

Як працюватиме будка

Всередині будки розмішено спеціальний планшет. Це гаджет дозволяє людині швидко сконтактуватися з клієнтським центром IKEA, переглянути асортимент та обрати потрібні опції.

Таким чином, клієнт може не тільки отримати швидку консультацію, а і замовити певні послуги. Наприклад, забронювати особисту зустріч зі спеціалістом для проєктування кухні.