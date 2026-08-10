Novus терміново змінює логістику: що буде з асортиментом і новими магазинами

Російський ракетний удар, який знищив логістичний центр Novus, змусив компанію фактично перебудовувати систему постачання "на ходу". Компанія вигадала рішення, які допоможуть уникнути порожніх полиць.

Чи буде дефіцит товарів у магазинах Novus

Щоб уникнути проблем з поставками, мережа задіяла резервні складські майданчики та перенаправила товарні потоки через регіональні вузли. Про це в інтерв’ю RAU розповів CEO Novus Україна Марк Петкевич.

Основні продукти харчування та товари першої потреби, за його словами, мають залишатися в магазинах у повному обсязі.

Звісно, коли руйнується великий розподільчий центр, з ланцюжка постачання мережі одразу випадають мільйони одиниць продукції. Проте ми одразу вжили всіх оперативних заходів, щоб уникнути порожніх полиць. Можливі затримки з поповненням окремих специфічних позицій, але базові продукти харчування та товари першої потреби будуть у магазинах у повному обсязі,

– каже Петкевич.

У компанії наголошують, що значна частина роботи зараз відбувається безпосередньо за лаштунками. Команди змінюють маршрути, графіки та способи доставки, щоб для покупців звична робота магазинів практично не змінилася.

Як Novus перебудовує логістику

Одним із перших рішень стало переведення ключових постачальників на прямі поставки. Тепер частина товарів доставляється безпосередньо до магазинів, минаючи центральний склад.

Паралельно Novus використовує резервні складські майданчики та регіональні логістичні вузли, через які перенаправляються товарні потоки. Такий підхід дозволяє частково компенсувати втрату основного логістичного центру та не допустити масштабного збою у роботі всієї мережі.

За словами CEO Novus, графіки поставок наразі зміщуються, а команда щодня коригує їх у режимі реального часу.

Що стосується асортименту, ми спрямовуємо всі сили на утримання максимальної різноманітності продуктів на полицях. При цьому наші стратегічні плани залишаються незмінними,

– уточнив Петкевич.

За його словами, атака не повинна поставити на паузу розвиток мережі. Зокрема, Novus продовжує підготовку до відкриття перших супермаркетів у Львові, запланованого на 14 серпня.

Чи подорожчають продукти через знищення складу

У Novus запевняють, що не планують безпідставно змінювати цінову політику через ситуацію з логістикою.

Наш головний меседж дуже простий: Novus працює і виконує свої зобов'язання перед покупцями та партнерами. Клієнти можуть бути впевнені, що ми тримаємо звичний асортимент та не плануємо безпідставно змінювати цінову політику через цю ситуацію,

– каже CEO Novus.

Водночас уже зараз зрозуміло, що йдеться про дуже значні фінансові втрати для компанії – збитки на мільярди гривень.

Нагадаємо, що логістичний центр NOVUS зазнав кількох прямих ракетних влучань у ніч проти 5 серпня. Тоді ворог випустив 28 ракет та 115 ударних дронів по Києву та області.

Об’єкт повністю зупинив свою роботу. Але серед співробітників компанії та партнерів загиблих немає. Це вже другий удар по логістичному центру. Масштаб руйнувань ще оцінюється, а команда вже працює над перерозподілом товарних запасів, щоб магазини й надалі були забезпечені всім необхідним.

Також повідомлялося про руйнування магазинів "Епіцентр", складів Rozetka та терміналів "Нової пошти".