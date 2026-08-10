Будет ли дефицит товаров в магазинах Novus
Чтобы избежать проблем с поставками, сеть задействовала резервные складские площадки и перенаправила товарные потоки через региональные узлы. Об этом в интервью RAU рассказал генеральный директор Novus Украина Марк Петкевич.
Основные продукты питания и товары первой необходимости, по его словам, должны оставаться в магазинах в полном объеме.
Конечно, когда разрушается большой распределительный центр, из цепочки поставок сети сразу выпадают миллионы единиц продукции. Однако мы сразу приняли все оперативные меры, чтобы избежать пустых полок. Возможны задержки с пополнением отдельных специфических позиций, но основные продукты питания и товары первой необходимости будут в магазинах в полном объеме,
– говорит Петкевич.
В компании отмечают, что значительная часть работы сейчас происходит непосредственно за кулисами. Команды меняют маршруты, графики и способы доставки, чтобы для покупателей привычный режим работы магазинов практически не изменился.Читайте больше новостей за меньшее время Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Как Novus перестраивает логистику
Одним из первых решений стал переход ключевых поставщиков на прямые поставки. Теперь часть товаров доставляется непосредственно в магазины, минуя центральный склад.
Параллельно Novus использует резервные складские площадки и региональные логистические узлы, через которые перенаправляются товарные потоки. Такой подход позволяет частично компенсировать потерю основного логистического центра и не допустить масштабного сбоя в работе всей сети.
По словам генерального директора Novus, графики поставок в настоящее время смещаются, и команда ежедневно корректирует их в режиме реального времени.
Что касается ассортимента, мы направляем все силы на поддержание максимального разнообразия продуктов на полках. При этом наши стратегические планы остаются неизменными,
– уточнил Петкевич.
По его словам, атака не должна приостановить развитие сети. В частности, Novus продолжает подготовку к открытию первых супермаркетов во Львове, запланированному на 14 августа.
Подорожают ли продукты из-за уничтожения склада
В Novus уверяют, что не планируют безосновательно менять ценовую политику из-за ситуации с логистикой.
Наш главный посыл очень прост: Novus работает и выполняет свои обязательства перед покупателями и партнерами. Клиенты могут быть уверены, что мы сохраняем привычный ассортимент и не планируем безосновательно менять ценовую политику из-за этой ситуации,
– говорит генеральный директор Novus.
В то же время уже сейчас ясно, что речь идет о очень значительных финансовых потерях для компании – убытки на миллиарды гривен.
Напомним, что логистический центр NOVUS подвергся нескольким прямым ракетным ударам в ночь на 5 августа. Тогда враг выпустил 28 ракет и 115 ударных дронов по Киеву и области.
Объект полностью прекратил свою работу. Но среди сотрудников компании и партнеров погибших нет. Это уже второй удар по логистическому центру. Масштаб разрушений еще оценивается, а команда уже работает над перераспределением товарных запасов, чтобы магазины и в дальнейшем были обеспечены всем необходимым.
Также сообщалось о разрушении магазинов "Эпицентр", складов Rozetka и терминалов "Новой почты".