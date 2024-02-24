Компанія Nvidia продовжує бити усі свої рекорди. Цього разу їй вдалося встановити неймовірний показник стрибка ринкової капіталізації.

Шалений рекорд від Nvidia

Нещодавно компанія Nvidia опублікувала свій фінансовий звіт. Його позитивні дані так вплинули на інвесторів, що вони кинулися купувати її акції. В результаті лише за день капіталізація Nvidia стрибнула аж на 277 мільярдів доларів.

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Це зростання стало рекордним в історії Волл-стріт. Зараз одна акція Nvidia коштує аж 785 доларів, а загальна ринкова капіталізація компанія сягнула фантастичних 1,96 трильйона доларів.

Чим спровокований такий попит? Річ у тім, що квартальний звіт компанії перевершив усі можливі очікування. Попит на чипи для штучного інтелекту настільки виріс, що темп компанії випереджає навіть найсміливіші прогнози аналітиків.

Цікаво! Ще нещодавно рекорд належав Meta Platforms – 2 лютого капіталізація компанії Цукерберга виросла на 196 мільярдів доларів.

З початку 2024 рок ціна акцій Nvidia виросли аж на 58%. Це загалом четверта частина приросту S&P 500 з початку року. Інші виробники мікрочипів також продемонстрували зростання, але не таке стрімке.

Перспективи Nvidia важливі не лише для акціонерів, а й власників індексних фондів, адже вони широко представлені на пенсійних накопичувальних рахунках.